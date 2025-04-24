На Житомирщині росіяни завдали удару по рятувальниках, що прибули гасити пожежу: є постраждалий

Внаслідок російської комбінованої атаки 24 квітня також постраждала і Житомирська область. Там лунали вибухи, спалахнули пожежі та є постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, главу МВС Ігоря Клименка та ДСНС.

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Які наслідки ворожої атаки по Житомирській області

Віталій Бунечко написав, що сьогодні вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря.

Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках,

– зазначив посадовець.

Він також зазначив, що внаслідок повторного обстрілу був поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2 500 квадратних метрів.

До гасіння залучено 46 осіб та 7 одиниць техніки.

Наслідки атаки по Житомирській області 24 квітня / Фото ДСНС Житомирщини

"Наразі триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла, працює комісія задля оперативного оформлення заявок на отримання коштів для відновлення", – наголосив глава Житомирської ОВА.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, своєю чергою, повідомив, що пораненому рятувальнику – 39 років.

До слова, раніше в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок ворожої атаки 24 квітня у Житомирі зазнав поранення провідник. Його стан задовільний, наразі чоловік перебуває у лікарів.