"Шахеди" знову летять на Україну: у яких областях є загроза ударів

Росія упродовж 30 серпня продовжує атаку на Україну. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку різних областей.

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20:15, 30 серпня Баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря. 20:10, 30 серпня Реактивний БпЛА повз н.п. Маневичі (Волинська обл) – південно-західним курсом. 20:00, 30 серпня Реактивний БпЛА на півночі Рівненщини – західним курсом. БпЛА на Київщині – курс на Ржищів. БпЛА на околицях Миколаєва – південним курсом. 19:57, 30 серпня Миколаївщина – реактивний БпЛА з півдня. 19:35, 30 серпня Реактивний БпЛА на північ Житомирщини з Київщини.