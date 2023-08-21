5 літаків за 3 дні: у ГУР підтвердили врожайні атаки по "Сольці" і "Шайковці"

Усе частіше росіяни чують вибухи в районах своїх військових баз. Зокрема, за останні три дні безпілотники знешкодили п'ять ворожих літаків на таких аеродромах, як "Сольці" та "Шайковка".

У період від 19 до 21 серпня на ворожих авіабазах було неспокійно через дрони. Джерела в розвідці повідомили 24 Каналу про ураження 5 російських суден за цей час. Серед них – стратегічні бомбардувальники.

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Атаки на російські авіабази

Власне, вранці 19 серпня БпЛА вдарили по військовому аеродрому у Сольцях, що в Новгородській області. Внаслідок цього було знищено бомбардувальник Ту-22М3, який може переносити смертоносні ракети типу Х-22.

Окрім того, згодом стало відомо, що ще два літаки були уражені на цьому військовому летовищі Росії.

Розташування аеродрому "Сольці": дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Цей військовий аеродром розташований за понад 650 кілометрів від українського кордону. Тому й були припущення, що дрони по ньому запускали з території Росії. На базі летовища є найбільша в регіоні злітно-посадкова смуга.

А от уже вранці 21 серпня в Калузькій області Росії на аеродромі "Шайковка" внаслідок атаки дронів було пошкоджено два російських бомбардувальники. Вочевидь, вони причетні до завдання ударів по українських містах.

У Кремлі, як завжди, почали брехати про нібито "успішну роботу" так званої "російської ППО" та "ліквідацію всіх повітряних цілей". Водночас там поспішили заспокоїти, що постраждалих через удари нібито немає.

Де розташований аеродром "Шайковка": дивіться на карті від Google maps

Додамо наостанок, що речник Головного управління розвідки Андрій Юсов висміював те, що росіяни намагаються не зважати на вибухи на своїх військових базах. За його словами, Кремль продовжує ставитися до своїх громадян як до дальтоніків, проте така стратегія не може бути вічною.