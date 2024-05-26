Надзвичайно важливий об'єкт для росіян: в Армавірі пошкоджено радіолокаційну станцію окупантів
Атаки безпілотниками по території Росії продовжуються. Нещодавно з'явилась інформація, що Силам оборони вдалось вразити радіолокаційну станцію в Армавірі Краснодарського краю.
Про це розповів 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що станція в Армавірі розташована далеко від території України. Він додав, що цей об'єкт використовували для виявлення балістичних ракет на великих відстанях.
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"Ця база є надзвичайно важливим об'єктом для Росіян, проте вона дуже вразлива через свої розміри й те, що всі знають де її знайти", – сказав він.
Серйозна втрата для Росії
Військовий оглядач зауважив, що повідомлення про ураження станції є медійною поразкою для російської пропаганди. База в Армавірі була важливим елементом стратегічного значення.
Це удар по іміджу та значні матеріальні збитки,
– підкреслив Давид Шарп.
Він також наголосив, якщо українським безпілотником вдалось пошкодити радіолокаційну станцію ворога, то російські системи дальнього виявлення не виконують свої функції.
Метою таких атак є завдати противнику максимальних матеріальних втрат та зробити менш ефективною оборонну спроможність ворога,
– висловився військовий оглядач.
Безпілотники атакують Росію: що відомо
- Окупанти повідомляють про атаки дронів у Курській, Брянській та Орловській областях. Вранці 26 травня губернатор Курської області Алєксєй Смірнов повідомив, що вночі було зафіксовано безпілотники над регіоном та зазначив, що по них "працювала" ППО.
- У Новоросійську в ніч на 17 травня пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів, постійні постріли та пожежу. За даними російських телеграм-каналів, під ударом опинилися порт, залізнична станція та нафтобаза.
- У російських ЗМІ писали, що 17 травня їхня ППО "знищила" та перехопила 102 безпілотники над регіонами Росії. Окупанти стверджують, що вдалося збити більшість цілей, але відео, які є у мережі, підтверджують інше.