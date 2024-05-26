Надзвичайно важливий об'єкт для росіян: в Армавірі пошкоджено радіолокаційну станцію окупантів

Атаки безпілотниками по території Росії продовжуються. Нещодавно з'явилась інформація, що Силам оборони вдалось вразити радіолокаційну станцію в Армавірі Краснодарського краю.

Про це розповів 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що станція в Армавірі розташована далеко від території України. Він додав, що цей об'єкт використовували для виявлення балістичних ракет на великих відстанях.

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"Ця база є надзвичайно важливим об'єктом для Росіян, проте вона дуже вразлива через свої розміри й те, що всі знають де її знайти", – сказав він.

Серйозна втрата для Росії

Військовий оглядач зауважив, що повідомлення про ураження станції є медійною поразкою для російської пропаганди. База в Армавірі була важливим елементом стратегічного значення.

Це удар по іміджу та значні матеріальні збитки,

– підкреслив Давид Шарп.

Він також наголосив, якщо українським безпілотником вдалось пошкодити радіолокаційну станцію ворога, то російські системи дальнього виявлення не виконують свої функції.

Метою таких атак є завдати противнику максимальних матеріальних втрат та зробити менш ефективною оборонну спроможність ворога,

– висловився військовий оглядач.

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