Де розташовані Кашира і Конаково, куди в електростанції могли прилетіти дрони

У ніч на 1 вересня на території Росії фіксували вибухи унаслідок атаки безпілотників. Атаки ударних БпЛА могли зазнати електростанції у міста Кашира та Конаково.

Принаймні, у мережі уже чимало фото та відео пожеж унаслідок прильотів у цих російських містах. 24 Канал показує на карті, де вони розташовані.

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Вибухи та пожежі на електростанціях заіксовані у містах Кашира та Конаково.

Кашира – місто у Московській області Росії, розташоване за 115 кілометрів на південь від Москви, адміністративний центр Каширського району.

Відстань від Українт до російського міста Кашира понад 1100 кілометрів.

Кашира на карті:

Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську ГРЕС. Підтверджень чи спростувань від російської влади наразі немає.



Прилетіло в електространцію, найімовірніше / Фото з тг-каналів

Конаково ж розташоване у Тверській області країни-агресора. Місто є адміністративним центром Конаковського району Тверської області. Населення — 41310 осіб.

Конаково розташоване у 82 кілометрв на південний схід від Твері та у декількох кілометрах від адміністративної межі Московської області.

Відстань від України до Конаково понад 1100 кілометра.

Конаково на карті:

Зауважимо. що інформація про прольоти дронів та вибухи сьогодні вночі, 1 вересня надходила щонайменше з 8 регіонів, а під ранок з'явилися відео з Московської та Тверської областей,