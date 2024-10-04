Уламки дрона впали в Києві, в російському Воронежі горів НПЗ: хронологія 954 дня війни
Сили оборони продовжують стримувати ворога на усіх напрямках, завдаючи ворогу втрат. Ситуація на фронті складна та динамічна. Ворог веде дроновий терор мирних міст, цієї уночі вкотре атакував "Шахедами". Водночас у російських містах теж було гучно через атаки безпілотників.
Про головні події дня станом на 4 вересня, ситуацію на фронті, наслідки російських обстрілів, інформує 24 Канал.
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У Росії знову було неспокійно вночі: у Воронезькій області могла вибухнути нафтобаза. У мережі публікують кадри, місцеві скаржаться на атаку дронів. Зазначається, що атаку здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна. Губернатор Воронезької області заявив, що через падіння начебто збитого безпілотника спалахнула порожня цистерна на території нафтобази. Ворог атакував Київ. В одному з районів сталось загоряння в житловому будинку через падіння уламків БпЛА. У Дарницькому районі сталось загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-типоверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували. Звечора росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Близько півносі в Одесі пролунали вибухи. Імовірно, вони стали наслідком роботи ППО по "Шахедах". Повітряну тривогу в Одеській області оголосили приблизно о 00:08.
Під Воронежем дрони вдарили по нафтобазі
Падіння уламків "Шахеда" у Києві
На Одещині працювала ППО
У Росії знову було неспокійно вночі: у Воронезькій області могла вибухнути нафтобаза. У мережі публікують кадри, місцеві скаржаться на атаку дронів.
Зазначається, що атаку здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.
Губернатор Воронезької області заявив, що через падіння начебто збитого безпілотника спалахнула порожня цистерна на території нафтобази.
Ворог атакував Київ. В одному з районів сталось загоряння в житловому будинку через падіння уламків БпЛА.
У Дарницькому районі сталось загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-типоверхівки.
Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.
Звечора росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".
Близько півносі в Одесі пролунали вибухи. Імовірно, вони стали наслідком роботи ППО по "Шахедах".
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили приблизно о 00:08.