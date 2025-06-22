Понад 10 мільярдів збитків від початку року завдали росіянам українські дрони, – Сирський

Україна нарощує безпілотні можливості. Лише від початку 2025 року ця зброя завдала ворогу збитків на суму у 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням заяву Олександра Сирського під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

Дивіться також Перспективи контрнаступу, мобілізація й успіхи на Сумщині: головне із заяв Сирського ЗМІ

Яка ефективність українських атак дронами

Сирський вказав, що від початку року Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими підрозділами атакували низку об'єктів у глибокому тилу Росії. Ці операції були спрямовані на послаблення військово-економічного потенціалу ворога

Таким чином, прямі збитки Росії оцінюють у 1,3 мільярда доларів. Мовиться про знищення об’єктів нафтопереробки, енергетики, логістики та транспорту. Ще щонайменше 9,5 мільярдів доларів – непрямі втрати через зупинку підприємств, порушення перевезень і блокування логістики.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив ефективність операцій під кодовою назвою DeepStrike – тобто удари по військових об'єктах Росії. За його словами, коефіцієнт витрат у співвідношенні до результату оцінюється приблизно як 1 до 15.

Він також нагадав, що під час перемовин росіяни просили утриматися від ударів по об'єктах їхньої нафтопереробної галузі, що вчергове свідчить про ефективність.