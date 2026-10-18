Удар по серцевині цифрової Росії: як атаки на дата-центри "Яндекса" паралізували суди та бізнес

В ексклюзивному розборі для 24 Каналу опозиційний журналіст Майкл Накі аналізує катастрофічні наслідки українських дронових атак для цифрової інфраструктури РФ.

Росія роками намагалася створити ілюзію технологічної незалежності та захищеного тилу, однак українські удари дедалі виразніше демонструють вразливість цієї системи. Під прицілом опиняються не лише нафтопереробні заводи й військові об’єкти, а й цифрова інфраструктура, від якої залежить робота державних сервісів, судів і великого бізнесу. Пошкодження дата-центрів "Яндекс" стало показовим прикладом того, як один удар може запустити ланцюгову реакцію далеко за межами безпосереднього місця атаки.

Наслідки виходять далеко за межі технологічної галузі: збої в роботі судової системи, спроби бізнесу вивести дані за кордон, проблеми з логістикою та ознаки деградації військової машини оголюють системні слабкості Росії. Російський опозиційний журналіст Майкл Накі в огляді для YouTube-проєкту 24 Каналу проаналізував, чому Кремль виявився не готовим до таких викликів, як удари по критичній інфраструктурі впливають на економіку та державне управління і чи здатна Росія відновити те, що руйнується під тиском війни та санкцій.

Ілюзія цифрової невразливості Росії зруйнована

Останні атаки українських безпілотників продемонстрували вразливість не лише нафтопереробної галузі чи військових аеродромів Росії, а й її критичної цифрової інфраструктури. Удар по дата-центру компанії "Яндекс" у Володимирській області, який стався в ніч на 11 жовтня, запустив ланцюгову реакцію, що вдарила по державних сервісах та великому бізнесу. Супутникові знімки підтверджують пошкодження п'яти з дев'яти корпусів на майданчику, де розташовані ключові обчислювальні потужності компанії.

Цей дата-центр є одним із найбільших у мережі "Яндекса" з розрахунковою потужністю близько 56 мегават. Саме тут розміщувався один із трьох суперкомп'ютерів компанії під назвою Галушкін, введений в експлуатацію у 2021 році. Система, що мала 136 терабайт оперативної пам'яті та посідала друге місце серед російських суперкомп'ютерів, використовувалася насамперед для навчання нейромереж.

Відновити роботу обладнання такого рівня в нинішніх умовах практично неможливо. Головною перешкодою є не стільки брак фінансування, скільки жорсткий дефіцит чипів та комплектуючих на світовому ринку, помножений на санкційні обмеження. Навіть витрати на сірий та чорний імпорт не здатні перекрити ці потреби.

Параліч судової системи Росії

Наслідки знищення серверної інфраструктури миттєво вийшли за межі IT-сектору. Після атак на дата-центри "Яндекса" (зокрема і в Сасові Рязанської області) у роботі арбітражних судів Росії стався масовий збій. Починаючи з 8 жовтня, суди були змушені масово скасовувати або відкладати засідання через технічні неполадки в роботі сервісів електронного правосуддя.

Збій повністю паралізував можливість проведення онлайн-засідань по відеоконференцзв'язку. Виникли критичні складнощі з аудіо- та відеозаписами процесів, а також із завантаженням і переглядом документів у системі Мій арбітр. Дійшло до того, що суди офіційно залишали без руху заяви сторін, посилаючись на пошкодження критичної інфраструктури "Яндекса".

Наприклад, Арбітражний суд Кемеровської області прямо зазначив у рішенні, що не має технічної можливості ознайомитися з доданими документами через неможливість їх вивантаження. Проблема залишалася невирішеною щонайменше тиждень, що свідчить про відсутність у російської влади надійних резервних систем для підтримки роботи державного апарату.

Бізнес просить дозволу на втечу за кордон

Найбільш показовою реакцією на інфраструктурну кризу стала паніка серед російського бізнесу. Асоціація компаній інтернет-торгівлі (АКІТ) офіційно звернулася до глави уряду Росії Михайла Мішустіна з проханням дозволити розміщувати критично важливі системи за кордоном. Це прямий наслідок нездатності держави забезпечити фізичний захист центрів обробки даних.

АКІТ пропонує запровадити спеціальний правовий режим для компаній, які постраждали від атак БПЛА. Фактично бізнес просить зробити виняток із вимог закону про персональні дані, який жорстко зобов'язує використовувати виключно російські бази даних. Підприємці вимагають дозволу на тимчасове розміщення своїх потужностей у зарубіжних резервних дата-центрах, оскільки гарантувати їхню безпечну роботу на території Росії більше неможливо. Багаторічна боротьба Кремля за так званий суверенний інтернет та тотальну локалізацію даних призвела до закономірного фіналу: під загрозою фізичного знищення інфраструктури бізнес змушений шукати порятунку за межами країни.

Ефект доміно в логістиці та економіці

Ситуація з дата-центрами є частиною ширшого ефекту доміно, який зараз спостерігається в Росії. Аналогічні процеси відбуваються і в інших сферах. Регулярні атаки на московські аеропорти створюють ланцюжок проблем, що б'ють по авіакомпаніях, пасажирах та аеропортах інших країн, створюючи додаткове навантаження на ППО та завдаючи значних економічних збитків.

У логістиці через удари по портах Чорного та Азовського морів вантажі масово перенаправляються на Балтику і Далекий Схід. Це вже призвело до колапсу залізничних перевезень. РЖД масово відмовляють у погодженні заявок на перевезення зерна, скасовують раніше видані дозволи, а вагони простоюють. Вартість довгострокової оренди платформ зросла на 26%, а перевезення контейнерів подорожчало на понад 57%. Експорт російської пшениці за липень-вересень скоротився майже на 38%.

Деградація інфраструктури доходить до абсурду: через удари по НПЗ російські вчені всерйоз експериментують із заміною дизельного пального для тракторів на арахісову та пальмову олію. Хоча віце-прем'єр Росії запевняє у надлишку дизеля, реальні кроки агросектору свідчать про підготовку до найгірших сценаріїв.

На тлі технологічного та інфраструктурного колапсу російська військова машина демонструє повну нездатність до адаптації. Замість вирішення реальних проблем, командування займається окозамилюванням. Яскравий приклад – практика флаговтиків, коли оператори дронів знімають короткі відео з російським прапором у сірій зоні, після чого штаби звітують про захоплення населених пунктів. Це призводить до того, що на основі фейкових даних плануються реальні операції, у яких гине особовий склад.

Нездатність адаптуватися проявляється і у виробництві техніки. Російські заводи продовжують випускати танки Т-90М та бронемашини, які відправляються прямо на бази зберігання. У сучасній війні, де домінують дрони, ця техніка виявилася неефективною. Танкові підрозділи на передовій скорочуються, а нові машини просто консервуються на складах, оскільки російські конструкторські бюро за роки війни так і не змогли розробити дієвий захист від безпілотників.

Удари по цифровій інфраструктурі, логістиці та нафтопереробці доводять, що безпечних тилових зон для російської економіки та державного управління більше не існує. Система, побудована на брехні та імітації, починає сипатися під тиском методичних і точних ударів, які руйнують саму основу функціонування держави-агресорки.