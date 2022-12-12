Загроза залишається: Росія почала запускати "Шахіди" з Азовського моря
Російські окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. В останній раз вони запустили їх з акваторії Азовського моря.
Таким чином, загроза атак дронами-камікадзе ще залишається. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
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Росія запускає "Шахіди" з Азовського моря
З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти,
– заявив Ігнат.
За його словами, російські окупанти декілька тижнів не використовували іранські безпілотники, ймовірно, через брак дронів. Проте є можливість, що Росія вже отримала нову партію дронів-камікадзе.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що загроза атак дронами-камікадзе все ще залишається, оскільки погодні умови для них – не критичні.
"Шахіди" не бояться цієї температури, для них критичніші перепади температури, а також поривчастий вітер. Сподіваємось, що шторм завадить окупантам застосувати ці дрони", – зазначила Гуменюк.
Атака дронами-камікадзе: останні новини
- Вночі 10 грудня окупанти атакували Україну іранськими дронами. Втім, українські сили ППО "приземлили" більшість безпілотників.
- Так, росіяни атакували Південь дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Запустили 15 безпілотників.
- Підрозділи повітряного командування "Південь" Повітряних сил збили 10 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
- В ОК "Південь" зазначали, що 4 "Shahed-136" збили над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.
- Окрім цього, упродовж ночі на 7 грудня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахід-136". Згодом стало відомо, що Дніпропетровську область атакували "Шахіди", проте нашим воїнам вдалося збити усі 8.