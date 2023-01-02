Росія переходить до дронової війни: чому це одночасно негативна й позитивна новина

На початку 2023 року Росія не припиняє тероризувати Україну. Російські окупанти намагаються досягти хоч якихось успіхів на фронті, водночас обстрілюючи тилові міста.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, у найближчі тижні ситуація у війні Росії проти України залишатиметься напруженою.

Читайте також Ми ще не виграли, але Росія вже програла: топ військових перемог України у 2022 році

Як зазначив Черник, говорячи про подальші дії ворога, варто розглядати 2 аспекти – ситуацію безпосередньо на фронті та ракетні обстріли з боку Росії. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що росіяни вже почали використовувати ракети зі стратегічних запасів.

Окупанти використовують менше ракет для обстрілів території України. Росія переходить до дронової війни, насамперед використовуючи Shahed-136 і Shahed-131. Так триватиме і надалі,

– сказав Черник.

Хороша і погана новини для українців

За його словами, у цьому питанні для українців є 2 новини. Хороша полягає у тому, що Росія вже не має повноцінного ракетного потенціалу. Окрім того, є зафіксований факт, як Повітряні Сили ЗСУ перехоплюють ракети "Іскандер".

Російський ракетний потенціал вичерпується. Правда, не так швидко, як би нам хотілося. Видихати ще не доводиться. Але точно констатуємо підрив ракетної боєздатності Росії,

– сказав Черник.

Однак, як зазначив військовий експерт, є й не дуже гарна новина. Адже все свідчить про те, що у росіян є певна кількість "Шахідів".

"Якась частина з цих дронів – до 10 – 15% – буде проривати нашу протиповітряну оборону. Але 50 кілограмів бойової частини "Шахіда" і 480 кілограмів бойової частини "Іскандера" – це неспівмірні між собою речі", – наголосив Черник.

Петро Черник припустив, як розвиватиметься хід війни у найближчі тижні: дивіться відео

ЗСУ випереджають ворога за якістю артилерійських ударів

Якщо ж говорити про ситуацію на фронті, то, за словами військового експерта, там триває артилерійська війна. Черник вважає, що так буде і надалі.

У частині якості ми на порядок випереджаємо противника. Нещодавнє влучання у Макіївці, під час якого загинули дуже багато росіян, насправді дуже хороша для нас новина. Адже точність цілепокладання на нашу користь,

– зауважив Черник.

Водночас, як зазначив військовий експерт, у частині кількості насипань насамперед артилерійських снарядів ми ще не досягаємо до противника.

"Ворог може виставляти вогневі вали до 20 тисяч снарядів на день, що не дозволяє нам поки по-справжньому серйозно контратакувати", – пояснив Черник.

Стратегічно-вогнева рівновага на полі бою

Він додав, що загалом зараз на лінії фронту склалася своєрідна стратегічно-вогнева рівновага. За словами військового експерта, приблизно така ж сама ситуація була з травня до вересня 2022 року, після чого ЗСУ почали блискучий наступ на Харківщині.

"Рано чи пізно складеться нова блискуча українська операція. Питання полягає лише у тому, коли. Але це неминуче буде", – наголосив Черник.

Росія атакує Україну дронами-камікадзе: останні новини