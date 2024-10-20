У ВМС розповіли, як Росія намагається протидіяти атакам дронів по Кримському мосту

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, що окупанти постійно тримають в повітряному просторі тимчасово окупованого Криму як літаки, так і дрони-розвідники.

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що ситуація на Півдні України залишається динамічною. Наразі загалом без особливих змін, пише 24 Канал.

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Як окупанти намагаються захищатися від українських дронів

Вони (росіяни – 24 Канал) посилено патрулюють західне узбережжя тимчасово окупованого півострова Крим, і південне. Застосовують вони гелікоптери для протидронової боротьби, намагаючись у такий спосіб убезпечити рештки свого флоту, які залишаються в пунктах базування від можливих дронових атак,

– заявив Дмитро Плетенчук.

За його словами, патрулювання росіяни застосовують й щодо так званого Кримського мосту. Тобто авіацію вороги залучають максимально.

Речник Військово-морських сил також розповів, що окупанти, щоб відбити атаки ЗСУ по Криму, використовують різні зразки озброєння.

Дмитро Плетенчук заявив, що там можна побачити увесь наявний авіапарк – від гвинтових до фронтових бомбардувальників, винищувачів. Тобто Росія залучає все, що має.