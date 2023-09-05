Навіть іконка – "надійніше рішення": у Росії вигадали захищати літаки від атак БпЛА шинами

Дрони все частіше атакують російські аеродроми, знищуючи або пошкоджуючи літаки. Однак у ворожій державі "придумали", як захищатися від безпілотників. Власне, за допомогою автомобільних шин.

У вівторок, 5 вересня, авторитетне міжнародне видання опублікувало кадри зі супутника, на яких видно російські авіабази після ударів БпЛА. Зокрема, можна помітити бомбардувальники Ту-95 з шинами на корпусі зверху.

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Шини проти дронів

Як пишуть аналітики CNN, їм важко однозначно сказати, навіщо росіяни розмістили автомобільні шини на літаках. Проте й, вочевидь, стверджувати, що вони геть втратили здоровий глузд – також не можна.

Це могла бути спроба не тільки додати ще один "рівень захисту" від українських безпілотників, але й зменшити помітну видимість літаків, особливо вночі.

Це "рішення" видається досить сумнівним, оскільки, як запевняють експерти, такі літаки все одно можна буде побачити вночі за допомогою інфрачервоних камер.

А вдень, як уже зрозуміло з того факту, що відповідні світлини ширяться мережею, російські літаки бачить будь-який супутник. І шини аж ніяк цьому не запобігають.

У Росії захищають літаки автомобільними шинами / Фото зі ЗМІ

Зверніть увагу! Військовий аналітик Стефан Воткінс вважає, що, окрім того, що це рішення здається досить безглуздим, воно засвідчує, що росіяни намагаються зробити все можливе, аби захистити літаки: "Чи спрацює це, залежить від того, яка боєголовка на ракеті чи дроні".

Згадаємо наостанок, що під час атаки на аеродром у російському Пскові було знищено 4 літаки Іл-76. Про це 24 Каналу повідомляли джерела в Головному управлінні розвідки. Також вони зазначали, що було ушкоджено ще декілька апаратів.