Результат атаки СБУ – Росія більше не контролює Чорне море, – експерт

Українські морські дрони завдають ударів по російських об'єктах у Чорному морі, зміцнюючи позиції Києва в геополітичних переговорах. Зокрема, так вважають експерти.

Атаки морських дронів СБУ показали, що Росії більше не контролює жодної частини Чорного моря. Власне, про це пише політолог Тарас Загородній.

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На думку експерта, на Чорному морі настала нова геополітична реальність.

Вісники цієї нової реальності – СБУ Малюка та надводні морські дрони, які другий день поспіль вражають важливі для росіян об’єкти. Росія, яка почала вести розмови про Чорне море ледь не як про своє внутрішнє, тепер має зрозуміти, що не контролює жодної його частини. Жоден корабель рф не знаходиться в безпеці,

– підкреслює Загородній.

Політолог вважає, що атаки дронами значно посилили позиції України в переговорах про продовження зернової угоди. "Росія більше не може вести розмови про зернову угоду з позиції сили. Навпаки, Кремлю потрібні переговори з СБУ про "нафтовий коридор" для своїх кораблів", – акцентує експерт.

"Надводні морські дрони – це повністю українська розробка Служби. І це той рівень військового менеджменту і реалізації успішних спецоперацій, який посилюють позиції України та змінюють весь хід війни", – резюмує політолог.

Нагадаємо, що за останні два дні були проведені дві успішні атаки надводними дронами Служби Безпеки України. Позаминулої ночі вражений великий десантний корабель в Новоросійській бухті, минулої – нафтовий танкер в українських водах біля Керченського протоку.