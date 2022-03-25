Атаки хакерів Росії спрямовані на знищення української критичної інформаційної інфраструктури

Російські та проросійські хакери здійснюють кібератаки на державні інформаційні системи та об'єкти критичної інформаційної інфраструктури України задля знищення відповідних інформаційних систем.

Таку інформацію повідомив під час брифінгу 23 березня заступник Голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

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За попередніми даними, з 15 по 22 березня урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA ідентифікувала використання хакерами чотирьох типів шкідливих програм руйнівної дії: HermeticWiper, IsaacWiper, CaddyWiper, DoubleZero. Зазначимо, що під час попередніх атак використовувалися лише два типи: BootPatch та WhisperKill.

Держспецзв'язку разом зі спільнотами найкращих українських компаній з кібербезпеки та провідними світовими виробниками рішень запровадила

З допомогою цього кіберзахисту будь-яка компанія в Україні може звернутись до CERT-UA і отримати адресну допомогу у захисті від DDoS-атак, моніторингу безпеки, міграції в хмарні середовища, розгортанні сучасних систем захисту від кіберзагроз ваших робочих станцій і серверів тощо.

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