Коригувала ракетні удари, вдаючи розмову телефоном: у Києві засуджено агентку ФСБ
- Суд в Києві засудив агентку ФСБ, яка коригувала ракетні удари, до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- Жінка співпрацювала з окупантами через свого чоловіка, який проживає в Криму і також підозрюється у держзраді.
Суд визнав винною ще одну агентку російської ФСБ, яка коригувала повітряні атаки по Києву. Зокрема, вона фіксувала місця скупчення укураїнських військових та правоохоронців.
Агентка почала співпрацю з росіянами через свого чоловіка, який мешкає у тимчасово окупованому Криму та співпрацює з ФСБ. Про це повідомила СБУ.
Дивіться також Готував обстріли одразу трьох областей: СБУ викрила коригувальника ГРУ Росії
Що відомо про викриття агентки ФСБ?
За даними слідства, 63-річна мешканка Києва допомагала готувати ракетні удари по столиці. Агентку викрила СБУ ще у липні 2022 року. Тоді вона збирала координати місць, де перебували українські військові та правоохоронці.
Також вона мала скоригувати серію ворожих атак по локаціях пожежно-рятувальних підрозділів, які ліквідують наслідки російських обстрілів столиці,
– додали в Службі безпеки.
Зазначається, що жінка обходила райони Києва, вдавала розмову телефоном, а насправді приховано фотографувала потенційні "цілі".
Повернувшись додому, жінка узагальнювала отримані дані та наносила координати об'єктів на гугл-карти для подальшого "звітування" перед ФСБ,
– йдеться в повідомленні.
СБУ викрила та затримала агентку на початку її розвідактивності. Під час обшуку в неї вилучили телефон із доказами, зокрема, контактами спецслужб ворога.
Суд визнав коригувальницю винною у державній зраді в умовах воєнного стану. Вона отримала 15 років за ґратами з конфіскацією майна.
Також слідчі заочно повідомили про підозру у держзраді її чоловіку, додали в СБУ.
Нещодавні справи СБУ
Раніше СБУ повідомила про затримання агента російського ГРУ. Він фіксував об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетику в Україні для атак ворога. Йому загрожує довічне ув'язнення.
В Одесі 6 лютого вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинув 21-річний водій. СБУ кваліфікувала випадок як теракт і почала кримінальне провадження.
Раніше в Україні затримали трьох проросійських агітаторів. За даними Служби безпеки, вони підтримували війну та закликали окупантів вдарити "Орешніком" по Києву.