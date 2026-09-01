Після візиту голови ЦРУ: що Росія намагається показати безперервними атаками по Києву

Одразу після візиту керівника ЦРУ до Москви українська столиця опинилася під практично безперервним вогнем ворога, тривоги лунають одна за одною. Кремль намагається використати цю мить для жорсткої демонстрації сили перед Вашингтоном. Путін розцінив приїзд Реткліффа як прояв слабкості Сполучених Штатів.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, коментуючи в етері 24 Каналу візит Реткліффа до Москви, висловив думку, що голова ЦРУ намагався донести до російської сторони, що вона перебуває не в найкращому становищі, натомість Росія на це вирішила відповісти своїми традиційними методами.

Чому Росія посилила обстріли Києва

Експерт-міжнародник зазначив, що росіяни влаштували масований повітряний терор одразу після того, як очільник ЦРУ залишив Москву. На тлі політичної ситуації у США ворогові важливо показати свою нібито безкарність.

Вони (США) ще ніколи не перебували в більш жалюгідному, безсилому становищі, ніж за каденції Дональда Трампа. Це абсолютна декласація їх як світового гравця. Це було схоже на знак відчаю, що якщо Віткофф і зять Кушнер не впорались, то відправили директора ЦРУ, мовляв, це структура, яку всі бояться,

– озвучив Несвітайлов.

За словами політолога, Реткліфф приїхав розказати росіянам про їхнє скрутне становище, але у відповідь Москва почала запускати по Києву все, що мала, аби заперечити тези американської розвідки.

Чи є загроза провокацій проти країн НАТО

Політолог вважає, що за відсутності жорсткої відповіді Заходу Кремль може наважитися на агресію проти Північноатлантичного альянсу, зокрема у Балтії. Вигіднішого періоду для окупантів, з його слів, може й не бути, зважаючи на слабку позицію Білого дому.

З погляду на логіку московського режиму, беручи до уваги те, що якесь критичне просування в Україні є майже неможливим навіть за умови мобілізації, то піти на країни Балтії було б значно легше для них. Меншими силами вони б змогли для себе отримати більший результат, зокрема і політичний,

– пояснив Несвітайлов.

Він застеріг, що Росія може використати гібридний сценарій у Нарві (Естонія) за допомогою так званих "сил самооборони", які можуть сказати, що там нібито обмежують права російськомовних, перевіряючи, чи введе НАТО в дію 5-ту статтю (передбачає колективний захист).

Політолог порівняв можливі дії Путіна з тактикою Гітлера, який "їв" Європу по шматочках, а потім вирішив піти й за один раз спробувати все забрати. Тож, якщо НАТО проігнорує локальну загарбницьку акцію, Кремль може піти далі.

Про загрозу російської ескалації проти України й країн Балтії: дивіться у відео