Інструменти є: як Україна протидіє реактивним дронам

Росія продовжує тероризувати українські міста "Шахедами". Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за останні 4 дні майже половина усіх дронів, які запустив ворог, була саме з реактивним двигуном. Україна вже має протидію, але на цьому зупинятись не збирається.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко, наголосивши, що для боротьби з цим викликом важливо не лише збивати реактивні безпілотники, а й знищувати місця їх запуску на території Росії. Така тактика змусить окупантів "зупинити свій темп".

Україна протидіє реактивним дронам

За словами військовослужбовця ЗСУ, збивати реактивні дрони можуть ракети до зенітно-ракетних комплексів або ракети класу повітря-повітря, які використовуються авіацією. В теорії, можна також використовувати авіаційні гармати, тому що швидкість літака дозволяє наздоганяти реактивні дрони і їх збивати.

Також є ще системи радіоелектронної боротьби, які в Україні розвивають та модифікують. Зараз триває активна робота, щоб чітко розуміти частоти і канали, по яких вони працюють, щоб приземляти дрони на підступах до міст.

Тобто ми розуміємо, що з військового огляду ворог дійсно намагається, зокрема, виснажувати наші запаси протиповітряної оборони. Тому серед іншого я і кажу про те, що рішення потрібно шукати не тільки в нарощуванні ППО, це дуже важливо, але рішення потрібно шукати і в тому, щоб атакувати об'єкти на території Росії і фактично перешкоджати запуску,

– сказав Мусієнко.

Він пояснив, що запуск великої кількості реактивних дронів не може залишатись непомітним. Українські військові можуть відслідкувати приблизні бази пускових майданчиків. В такий спосіб можна зрозуміти, по яких точках потрібно відпрацьовувати, де знаходяться додаткові ретранслятори, антени, пункти управління і багато чого іншого.

Вже тоді Сили оборони будуть по них відпрацьовувати і зменшувати потенціал ворога. Щонайменше – змушувати росіян здійснювати певну передислокацію, на що потрібно витратити час.

Мусієнко про протидію реактивним дронам: дивіться відео

Зазначимо, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що найкращі результати у збитті реактивних БпЛА демонструють переносні зенітно-ракетні комплекси, об'єктова протиповітряна оборона та авіація.