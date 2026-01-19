Експрацівник СБУ назвав 5 цілей, яких прагнуть досягти росіяни ударами по енергосистемі

Росія здійснює багаторівневі атаки на Україну, щоб знищити військових, зруйнувати економіку, деморалізувати населення та провокувати соціальний вибух для зміни влади на проросійську.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що Кремль також використовує ці удари для каналізації внутрішнього невдоволення росіян через імітацію "перемог".

Чи намагається Росія спровокувати соціальний вибух в Україні?

Російські атаки можна уявити у вигляді піраміди, де в основі лежить військова ціль – це атаки на військовослужбовців, місця виготовлення та зберігання зброї, виробничі потужності для дронів різних типів та інших озброєнь.

Росія атакує об'єкти, пов'язані із запасними частинами, акумуляторами, передавачами та системами радіоелектронної боротьби, оскільки без цього Україна не зможе протистояти натиску, що дозволить їм просуватися та захоплювати більше міст.

Другий рівень піраміди – економічна ціль. Руйнуються об'єкти енергетики, газового господарства, склади, виробничі потужності. Без виготовленої продукції немає експорту та податків до бюджету. А без бюджету ми не можемо платити військовим і фінансувати виробництво озброєння,

– пояснив Ступак.

Третій рівень піраміди – деморалізація українців, де Росія розраховує, що втомлені від чотирьох років війни, відсутності електрики, тепла, Wi-Fi та нормального життя українці почнуть вимагати від президента Зеленського припинити війну та віддати Донбас.

Четвертий рівень піраміди – провокування соціального вибуху в Україні, коли українці або масово виїжджатимуть, або повалять Зеленського з владою, щоб Росія могла поставити на його місце проросійського лідера. П'ятий, найвищий рівень – каналізація внутрішнього суспільного невдоволення самої Росії через ці атаки.

"Росіяни скаржаться на зростання цін, але не згадують про те, що Starbucks, McDonald's пішли з Росії. Чому? Бо після кожного обстрілу України в мережі з'являються тисячі дописів: "Ура, так і треба, давайте їх у кам'яний вік". Вони закривають внутрішні проблеми радістю від ударів по Україні", – сказав Ступак.

Що відомо про стан енергосистеми України?