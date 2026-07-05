"Не відвідуйте АЗС": влада Сумщини звернулася до жителів із застереженням

Останнім часом Росія цілеспрямовано атакує українські АЗС, особливо у прифронтових регіонах. На тлі існуючої загрози влада Сумщини звернулася до жителів області.

Голова ОВА Олег Григоров повідомив, що з'явилася нова інформація про агресивні плани росіян.

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Чому сумчан відмовляють від візитів до АЗС?

Найближчим часом окупанти планують завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях.

Закликаємо жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби,

– сказали в ОВА.

За словами Григорова, керівництво АЗС проінформоване про можливу небезпеку. "Надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки", – додав він.

Нагадаємо, що останнім часом чи не щодня з'являються повідомлення про чергову ворожу атаку на АЗС у прифронтових областях. Наприклад, 4 липня було влучання безпілотника по одній з автозаправних станцій Сум. На місці виникла масштабна пожежа, постраждали три жінки.

До слова, одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в країні WOG з 1 липня запровадила особливий режим роботи на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Херсонщині та частково Полтавщині. Згідно з новими правилами, АЗК не працюватимуть у період з 21:00 до 07:00, у нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК буде вимкнене, під час повітряної тривоги продаж пального буде призупинений.

Чому Росія атакує українські АЗС?

Росія почала системно атакувати автозаправні станції в різних регіонах України.

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, так Кремль намагається створити дефіцит пального у прифронтових областях і показати росіянам, що Україна теж має подібні проблеми.

Експерт пояснив, що це є відповіддю на успішні удари України по російських НПЗ і нафтобазах. Через втрати нафтопереробної галузі Росія вже зіткнулася з нестачею бензину й навіть змушена шукати постачання пального за кордоном.