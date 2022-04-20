Атаки Росії у районі Ізюма та Донецька – прелюдія до масштабніших наступів, – Пентагон

Високопоставлений чиновник Міноборони США 19 квітня дав закритий брифінг для журналістів. Він зазначив, що наступальні операції Росії у районі Ізюма та Донецька є "прелюдією" до більш масштабних атак.

Стосовно стратегії наступу російських військ в Україні, представник Пентагону підкреслив, що йдеться про змішаний підхід. Російська армія завдає повітряних атак для руйнування інфраструктури.

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Дані Пентагону

У Міноборони США повідомили, що росіяни продовжують поповнювати свої сили, займаються доукомплектуванням своїх підрозділів. Станом на 19 квітня за останні 24 години вони додали, зокрема, ще 2 батальйонні тактичні групи. Наразі у Пентагоні їх нарахували всього 78, які перебувають в Україні.

Ми бачили, що деякі обмежені наступальні операції розпочались на південний захід від Донецька і на південь від Ізюма. Ми вважаємо, що це – прелюдія до майбутніх більших операцій,

– підсумував високопосадовець у Пентагоні.

Нагадаємо, що раніше голова ГУР МО України Кирило Буданов повідомляв, що війська Росії поспішають із наступом на Сході, оскільки прагнуть до Великодня отримати хоч якісь тактичні досягнення. За його даними, російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках для спроб прориву.

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