Тактика змінилася: чому Росія дедалі частіше атакує захід України

Упродовж останніх тижнів окупанти дедалі частіше почали бити по заходу України. Російські безпілотники долітали як до Рівного, Луцька, так і до Львова.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. За його словами, не варто забувати, що Росія постійно тероризує цивільне населення. Тому це головна мета таких ударів. Однак є й інші причини.

Чому почастішали атаки на захід України?

Як наголосив Лакійчук, Росія зараз активно випробовує нове озброєння. Там вдосконалюють наявні безпілотники.

Тестують нове озброєння. Нещодавно вони почали встановлювати кумулятивно-фугасну боєголовку для різних типів безпілотників. А далі все це тестують. Тому й були, до прикладу, удари по мостах у Києві, вишках тощо,

– зазначив Лакійчук.

Чому Росія посилила удари по заходу України: дивіться відео 24 Каналу

Окрім того, росіяни розробили реактивні дрони з більшою потужністю. Відповідно, зараз триває перевірка ударів на далекі відстані. Тому й почастішали атаки на захід України.

Намагаються перевірити їх на максимальну дальність з різних напрямків. З півночі пробували, з півдня пробували через Чорне море. А далі проводять післяопераційний аналіз. Саме з появою нової зброї або її модифікації і почастішали атаки по заходу. Але все ж куди вони можуть дотягнутися – туди й намагаються бити,

– підкреслив Лакійчук.

Додамо, вранці 16 жовтня сили ППО збили 3 реактивні безпілотники біля Львова. Через падіння уламків зазнав поранення 34-річний чоловік. Його доправили до однієї з лікарень міста.