Росія запускає рекордно багато "Шахедів": як це позначається на житті українців

З 1 вересня Київ минувся без атак російських безпілотників лише в одну ніч – 14 жовтня. Росія атакує Україну рекордною кількістю "Шахедів".

Кожної другої ночі 4,5 мільйони жителів столиці кидалися до укриття або ховалися у своїх ванних кімнатах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як російський терор позначається на житті українців

Лише за перший тиждень листопада сирени вили у Києві 43 години. Харків, Запоріжжя та Одеса також зазнавали частих ударів безпілотників і ракет протягом останніх тижнів.

У ніч на 9 листопада українські ППО зафіксували рекордні 145 безпілотників Shahed. Жителі Києва розповіли CNN про довгі страшні ночі сирен і ударів. Уламки падали на житлові будинки, підприємства та будинки.

Вікторія Ковальчук розповіла, що після того, як уламки безпілотника минулого тижня впали неподалік від її будинку, її 6-річний син Тео дуже злякався. За її словами, він був у стані постійної тривоги.

Останні два місяці, коли почастішали обстріли, ми ховалися у ванній або спускалися в укриття в підвалі. Я не пам’ятаю, коли ми нормально висипалися,

– розповіла вона.

Підприємства через обстріли теж страждають. Українець Максим розповів CNN, що минулого тижня уламки пробили дах його ресторану, завдавши збитків приблизно на 10 000 доларів. Однак він не падає духом, а планує все відновити й продовжити роботу.

На час тривог міста завмирають

Сама по собі тривога вже руйнує життя міста. Закриваються мости, зупиняється громадський транспорт, і частини столиці по обидва боки Дніпра фактично відрізані.

Місто завмирає... Саме це призводить до величезних затримок у функціонуванні економіки міста,

– пояснив Костянтин Усов, заступник міського голови Києва.

Батареями протиповітряної оборони керують добровольці з усіх верств населення – серед них навіть суддя Верховного Суду України Юрій Чумак.

Він розповів журналістам, що у підрозділах територіальної оборони були зокрема депутати, оперна співачка та телеведуча. Збивають безпілотники прямо з дахів висоток. Це дешево, але ефективно проти низькотехнологічних безпілотників Росії.

Атаки безпілотників розраховані більше на те, щоб вселити страх, а не спричинити масові жертви чи руйнування, але за останні тижні кілька людей таки були вбиті.

Схоже, що невпинні атаки дійсно підривають моральний дух. Київський міжнародний інститут соціології регулярно запитує людей, чи варто Україні продовжувати воювати стільки, скільки потрібно. Кількість тих, хто відповів "так", впала з 73% у лютому до 63% минулого місяця.

Російські атаки тривають