У планах Росії збільшити кількість пускових майданчиків для "Шахедів", – ГУР

Російські війська цинічно кожної ночі атакують Україну "Шахедами". Відомо, що вони значно збільшили випуск безпілотників різних типів.

В планах окупантів збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати БпЛА по нашій території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадима Скібіцького в інтервʼю РБК-Україна.

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Росія планує збільшити кількість пускових майданчиків для дронів

Як зазначив Скібіцький, росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів.

"Якщо раніше, в 2023 – на початку 2024 року ми знали тільки один "Шахед", потім "Герань-1", "Герань-2" і все. На сьогодні спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпія", "Гербера", "Пародія" та інші", – каже він.

З його словами, типи безпілотників, які зараз використовуються, включають бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, є імітаційні цілі.

"Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де – без неї", – додав він.

Скібіцький також висловився щодо випуску безпілотних літальних апаратів на території Росії. Це Іжевськ, це Єлабуга, це концерн "Калашников". Зараз вони значно збільшили випуск безпілотників. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів.

До речі, в їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів,

– розповів Скібіцький.

Цілі російських атак, за даними ГУР, не змінилися – це системи управління ЗСУ, Сил оборони, українські аеродроми, оборонні підприємства та критична інфраструктура – енергетика і газотранспортна система.