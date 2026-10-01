На тлі постійних атак Росії Польща спростила правила збиття БпЛА

Польща з 1 жовтня змінює правила реагування на ворожі дрони і літаки. Це відбувається на тлі неодноразових порушень повітряного простру країни з боку Росії.

Про зміни повідомив віцепрем'єр-міністр і глава міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

Як Польща тепер збиватиме дрони?

За словами міністра, нові правила вже почали впроваджувати у польській армії.

Вони визначають, як мають діяти пілоти та військові, відповідальні за протиповітряну оборону.

Одне з головних нововведень – спрощення ідентифікації повітряних об'єктів.

Раніше польський винищувач мав наблизитися до цілі для її візуального розпізнавання.

Тепер для ухвалення рішення можуть використовувати дані радарів, інших систем спостереження, а також інформацію від української сторони.

Косіняк-Камиш зазначив, що для запровадження нових правил не потрібно змінювати законодавство.

Їх достатньо встановити на рівні збройних сил.

Необхідність перегляду правил продиктована регулярними російськими атаками на українські міста, під час яких ворожі дрони неодноразово залітали на територію сусідньої держави.

Нагадаємо, наприкінці вересня російський реактивний дрон вибухнув усього за два кілометри від польського кордону поблизу пункту пропуску "Дорогуськ".

Крім того, нещодавно російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір країни, через що Варшаві довелося екстрено піднімати в небо винищувачі.

Через постійну загрозу уряд Польщі навіть почав видавати спеціальні інструкції для населення на випадок повітряних атак.