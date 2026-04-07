Не можуть вберегти експорт нафти: росіяни запанікували через українські удари

Систематичні атаки України по ворожій нафтовій інфраструктурі завдають суттєвих проблем країні-агресорці, їхні сили ППО часто не справляють з відбиттям ударів. При цьому в Росії скаржаться й на брак ракет-перехоплювачів.

Дійшло навіть до того, що Z-пропагандисти закликали Кремль вчитися в українських бійців та створювати мобільні вогневі групи для боротьби з дронами. Ці дані аналізують в Інституті вивчення війни (ISW).

Як Україна б'є по російській нафтовій інфраструктурі?

Експерти ISW наголошують, що велика територія Росії створює серйозні труднощі для організації ефективної протиповітряної оборони, особливо з огляду на залежність від традиційних систем ППО, які досі використовуються для захисту від українських дронів.

Потреба прикривати величезні площі суттєво перевантажує російську ППО, тим більше на тлі масштабних ударів України по радіолокаційних станціях. Російські військові пропагандисти дедалі частіше критикують ефективність цієї оборони та нарікають на наслідки українських атак.

Так, один із наближених до Кремля блогерів 6 квітня заявив, що регулярні удари України фактично доводять російські зенітні комплекси до межі можливостей і виснажують запаси ракет. За його словами, стало очевидно, що Росія не здатна швидко виробляти необхідну кількість боєприпасів, зокрема для систем "Панцир".

Чому росіяни хочуть переймати український досвід?

На тлі постійних атак на нафтову інфраструктуру росіян в інформаційному просторі заговорили про створення мобільних вогневих груп. Пропагандист підкреслив, що наявні обмеження нівелюють заяви про нарощування виробництва ППО, і запропонував перейняти український досвід. Йдеться, власне, про використання мобільних груп, дронів-перехоплювачів та акустичних систем виявлення.

Російські блогери також звертають увагу на великі ресурси, які витрачаються на ліквідацію наслідків ударів, на денні атаки українських безпілотників, що додатково виснажують ППО, а також на системний характер далекобійних ударів України.

Важливо! Окремо мовиться і про вразливість військових кораблів країни-агресорки, що базуються в межах досяжності українських дронів. До речі, якраз напередодні, 6 квітня, у порту Новоросійська під ударом Сил безпілотних систем опинився фрегат "Адмірал Макаров".

Аналітики ISW зазначають, що Росія досі не створила повноцінної системи мобільних вогневих груп або дешевих засобів протидії безпілотникам. Хоча Кремль дозволив приватним компаніям розробляти подібні рішення, важливі об'єкти, які атакують українські сили, залишаються недостатньо захищеними.

Що відомо про останні атаки на нафтові об'єкти країни-агресорки?