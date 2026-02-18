З осені на території Білорусі розташовані ретранслятори для ударних дронів Росії, – Зеленський

Україна змінює свою політику щодо Білорусі через її підтримку російської агресії. Мінськ має усвідомлювати наслідки своїх дій, тож Київ відповідатиме на загрози більш відчутно та у координації з міжнародними партнерами.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський.

Як Білорусь допомагає Росії у війні проти України?

За словами глави держави, з осені минулого року на території Білорусі розташовуються ретранслятори, які підтримують застосування російських ударних безпілотників. Саме завдяки цій мережі кремлівські війська можуть бити по північних регіонах України – від Києва та області до Волині, зокрема й по об'єктах енергетики та залізниці.

Також, на жаль, Лукашенко продовжує підігравати Путіну в його небезпечній геополітичній грі з "Орешніком", це загальноєвропейська загроза,

– додав Зеленський.

Президент повідомив, що Росія продовжує використовувати Білорусь як базу для постачання компонентів, обладнання та техніки для російської армії

Тож, каже Зеленський, Україна змінює підхід у своїй політиці щодо Мінська й готуватиме більш активну відповідь на наявність загроз. Український лідер підкреслив, що санкції є чітким політичним сигналом, а також доручив відповідним структурам проаналізувати усі схеми пов'язані із самопроголошеним президентом Білорусі та його оточенням.

Водночас Київ працюватиме з партнерами в регіоні, Європі та на глобальному рівні, щоб вони усвідомили характер білоруського режиму.

"Білорусь – країну, людей, народ – не можна втрачати для Європи. Але цю особу, яка ставить Білорусь на службу Росії, точно варто "втратити"", – наголосив Зеленський.

Україна запровадила санкції проти Лукашенка: що відомо?