Укр Рус
24 Канал Новини України У Думі закликали Кремль бити по Україні "потужнішою зброєю"
30 січня, 18:52
3
Оновлено - 18:55, 30 січня

У Думі закликали Кремль бити по Україні "потужнішою зброєю"

Надія Батюк
Основні тези
  • Депутати Держдуми Росії закликають Кремль використовувати потужнішу зброю для досягнення цілей в Україні.
  • Китай підтримує Росію у будівництві гіперзвукової ракети "Орешник", яку Росія вже двічі використовувала в Україні, включаючи удар біля Львова.

Російські законодавці закликають Москву використовувати сильнішу зброю для досягнення своїх цілей в Україні. Однак вони не уточнюють, про яке конкретно озброєння йде мова.

Про це повідомив голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

Дивіться також Не бити по Києву тиждень: політолог припустив, як Трамп міг домовитись з Путіним

Що кажуть у Думі про війну в Україні?

Володін заявив, що депутати Державної Думи наполягають на використанні потужнішої зброї по Україні – так званої "зброї відплати". А також на досягненні цілей "спеціальної військової операції".

У The Telegraph зазначають, що Китай підтримує Росію у будівництві потужної гіперзвукової ракети "Орешник", яка може розвивати швидкість понад 12800 кілометрів за годину. 

Припускається, що боєголовки будуються з використанням спеціалізованих виробничих машин та інструментів вартістю понад 7 мільярдів фунтів стерлінгів. 

Росія двічі використовувала "Орешник", здатний нести ядерну зброю, в Україні: вперше у 2024 році, і вдруге на початку цього місяця, коли вона вразила ціль у Львові, лише за 64 кілометри від кордону з Польщею.

Що відомо про російські атаки на Україну?

  • Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, планує застосувати по території України нові крилаті ракети "Новатор", які мають великий радіус дії. Українська ППО здатна протидіяти цим ракетам, використовуючи зенітно-ракетні комплекси середньої та великої дальності або винищувачі.

  • Втім, потім Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Путіна про енергетичне перемир'я в Україні на тиждень і той погодився.

  • Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський наголосив 24 Каналу, що диктатор може обстріляти не енергетичні об'єкти, а, наприклад, критично важливі оборонні підприємства. При цьому атакувати житлові будинки й спробувати видати їх за військові.