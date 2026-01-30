У Думі закликали Кремль бити по Україні "потужнішою зброєю"
- Депутати Держдуми Росії закликають Кремль використовувати потужнішу зброю для досягнення цілей в Україні.
- Китай підтримує Росію у будівництві гіперзвукової ракети "Орешник", яку Росія вже двічі використовувала в Україні, включаючи удар біля Львова.
Російські законодавці закликають Москву використовувати сильнішу зброю для досягнення своїх цілей в Україні. Однак вони не уточнюють, про яке конкретно озброєння йде мова.
Про це повідомив голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін.
Що кажуть у Думі про війну в Україні?
Володін заявив, що депутати Державної Думи наполягають на використанні потужнішої зброї по Україні – так званої "зброї відплати". А також на досягненні цілей "спеціальної військової операції".
У The Telegraph зазначають, що Китай підтримує Росію у будівництві потужної гіперзвукової ракети "Орешник", яка може розвивати швидкість понад 12800 кілометрів за годину.
Припускається, що боєголовки будуються з використанням спеціалізованих виробничих машин та інструментів вартістю понад 7 мільярдів фунтів стерлінгів.
Росія двічі використовувала "Орешник", здатний нести ядерну зброю, в Україні: вперше у 2024 році, і вдруге на початку цього місяця, коли вона вразила ціль у Львові, лише за 64 кілометри від кордону з Польщею.
Що відомо про російські атаки на Україну?
Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, планує застосувати по території України нові крилаті ракети "Новатор", які мають великий радіус дії. Українська ППО здатна протидіяти цим ракетам, використовуючи зенітно-ракетні комплекси середньої та великої дальності або винищувачі.
Втім, потім Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Путіна про енергетичне перемир'я в Україні на тиждень і той погодився.
Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський наголосив 24 Каналу, що диктатор може обстріляти не енергетичні об'єкти, а, наприклад, критично важливі оборонні підприємства. При цьому атакувати житлові будинки й спробувати видати їх за військові.