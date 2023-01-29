Росіяни намагаються вирішити 2 завдання: звідки можуть спробувати обійти Вугледар

Окупанти нарощують інтенсивність атак у районі Вугледара на Донеччині. Це місто має важливе стратегічне значення для російських загарбників.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, протягом останніх тижнів Росія завела на територію України близько 100 тисяч мобілізованих.

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Окремі підрозділи укомплектували виключно цими мобілізованими. Як зазначив військовий експерт, окупанти посилили всю лінію Донецького фронту від Вугледара до Сіверська.

Окупанти посилюють атаки на Донеччині

Росіяни активно намагаються вражати українські позиції у районі Вугледара, Мар'їнки та Авдіївки.

"Ба більше, є певна активність з Горлівки в напрямку Дзержинська. Також бачимо постійні атаки на Бахмут та ситуацію в Соледарі", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що Росія також підтягнула свої війська та збільшила кількість обстрілів у районі Лисичанська в напрямку Сіверська.

2 завдання, які стоять перед ворогом біля Вугледара

За словами полковника запасу ЗСУ, насамперед російські окупаційні війська зараз намагаються сконцентруватися саме на атаках Вугледара.

Зараз весь фронт змістився. Точка докладання зусиль ворогом змістилася саме у район Вугледара,

– сказав Світан.

Він зазначив, що це місто має велике значення для росіян. Російські окупанти намагатимуться вирішити як мінімум 2 завдання у цьому районі.

По-перше, Вугледар – це плацдарм для подальшого наступу ЗСУ у напрямку Волновахи та Маріуполя. Росіяни це чудово розуміють і намагаються зрізати цей плацдарм.

По-друге, окупанти хочуть зайти в тил нашому Донецькому угрупованню, яке утримує фронт в районі Мар'їнки та Авдіївки.

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Окупанти можуть спробувати обійти Вугледар

За словами військового експерта, окупанти можуть намагатися зайти в тил українським військам 2 способами.

Обійти Вугледар одночасно з заходу та сходу.

Або спробувати оминути Вугледар з західного боку та одразу вийти на Курахове та Покровськ. Саме там, за словами військового експерта, проходять 2 дороги, якими здійснюється постачання для наших військ в Авдіївку та Мар'їнку.

Водночас, за словами Світана, російські війська не зможуть рухатися від Мар'їнки, адже там вони впираються у добре укріплені українські позиції.

"Наші позиції в районі Мар'їнки – це дуже добре укріплена система української оборони, яка вибудовувалася з 2014 року. Росіянам її дуже важко обійти, тому й в Мар'їнку вони не можуть пробитися", – сказав військовий експерт.

Чому росіяни роблять ставку на Вугледар

Він додав, що коли окупанти намагаються обійти південніше Мар'їнки, то їхні спроби одразу обриває українська артилерія. Натомість західніше Вугледара – у напрямку Новосілки – окупантів стримує лінія оборони, яку ЗСУ вибудували у 2022 році.

Ця система оборони ще не така жорстка, як у районі Мар'їнки. Тому росіяни й намагатимуться обійти саме західніше Вугледара. Або з району Новосілки одразу будуть виходити на Курахове та Покровськ. Це для них оптимальний варіант з воєнної точки зору,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

За словами Світана, рухом російських військ у районі Вугледара керує Алєксандр Ходаковський – зрадник, який колись очолював спецпідрозділ СБУ "Альфа" в Донецькій області. Він добре знає місцевість і спробує докластися до організації наступу російських військ.

Українські бійці знищують ворога на підході до Вугледара

Військовий експерт зауважив, що вже зараз у район Вугледара починають стікатися російські частини, які раніше були розквартировані по селах неподалік Волновахи.

Однак ЗСУ "проглядають" усю глибину фронту і чудово бачать усі рухи ворога. Ба більше, українська артилерія вражає підрозділи росіян ще на підході до Вугледара.

Росіян розбивають ще до того, як вони потраплять у саме місто. Наразі ЗСУ зупинили рух росіян в районі Вугледара,

– повідомив Світан.

Він додав, що найближчим часом українські військові стабілізують фронт на цій ділянці.

Ситуація на фронті: коротко