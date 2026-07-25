Вивірена стратегія: який вплив удари по Wildberries матимуть на економіку Росії

Українські сили продовжують завдавати ударів по складах російського маркетплейса Wildberries. Станом на ранок 25 липня уражено вже 8 об'єктів у різних регіонах Росії. Тому доля цієї компанії фактично визначена.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив політтехнолог Тарас Загородній, пояснивши, якими будуть наслідки для росіян ударів по складах Wildberries. Також він як ці атаки вплинуть на логістику російської армії.

Wildberries – бенефіціар війни

Загородній зазначив, що у Росії рівень проникнення у її економіку, наприклад, такого маркетплейса як Wildberries значно більший, ніж у Amazon. Це дуже добре зроблена екосистема, де кожен підприємець міг туди зайти, дати свої товари і далі компанія все виконувала сама.

Це дуже добре побудована система. Wildberries – є бенефіціар війни,

– впевнений політтехнолог.

Виручка цієї російської компанії ще у 2021 році складала приблизно 1,5 трильйони рублів, а – понад 4 трильйони. Оборот – приблизно 15 трильйонів, і це, за його словами, приблизно як третина бюджету Росії.

"Це дуже важлива на даному етапі деталь, тому ті, хто думає, що удари України є хаотичними, вони помиляються. Це дуже вивірена стратегія, яка дозволяє створювати системний хаос в економіці Росії", – зауважив він.

Політтехнолог пояснив, які наслідки ударів по Wildberries: дивіться відео

Росіянам, у яких вже існує дефіцит палива всередині країни, буде дуже складно розосередити логістику, яка побудована на Wildberries. Це означає, що потрібна велика кількість дрібніших складів. Відповідно, це призведе до додаткових витрат на пальне. А далі – наслідки відчують підприємці, адже за різними оцінками до 3 – 4 мільйонів людей отримували виплати від Wildberries.

Компанія фактично зруйнована, її будуть ліквідовувати через економічну логіку. Тому що, якщо виноситься більшість складів, хоча б 20%, компанія стає вже неконкурентоспроможною. Конкуренти, звичайно, можуть радіти, що немає Wildberries, але є нюанси. Якщо зараз навантаження піде, наприклад, на російський маркетплейс Ozon, то по ньому теж буде паралельно прилітати,

– пояснив Тарас Загородній.

Wildberries по суті – напівдержавна компанія. Якщо вона почне сипатися, це матиме вплив на логістику щодо забезпечення армію, тому що компанія мала багато товарів подвійного призначення. Також виникнуть проблеми із забезпеченням товарами споживання регіони, які розташовані далеко від Москви. Тому, на думку політтехнолога, це тільки початок великих проблем для росіян.

До слова, видання The Economist пише про те, що удари України по складах маркетплейсу Wildberries, який має мільйони клієнтів, ще більше наблизили війну до росіян. Експерти вважають, що ці атаки мають торкнутися так чи інакше майже всього населення Росії. Тому ці події посилять роздратування росіян через війну.