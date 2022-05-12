Атаки завдали Львівщині збитків на 1,5 мільярда гривень: в ОВА розповіли, що найважче відновити

З початку повномасштабного вторгнення Росії Львівська область перебуває в тилу, однак ворожі ракети все одно завдають руйнувань регіону. Загальні збитки від обстрілів вже складають 1,5 мільярда гривень.

Козицький назвав найважчим удар по електричних підстанціях

Про це в ефірі каналу "Рада" розповів очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє 24 канал. Оцінюючи наслідки ударів по Львівщині, Козицький заявив, що найболючіші втрати – це людські життя.

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"Найболючіше завжди це людські жертви та горе. Все решта ми відбудуємо й поправимо", – сказав він.

Очільник Львівської ОВА заявив, що триває процес збору інформації щодо пошкоджених об'єктів, який надсилають у Кабінет міністрів України.

Козицький повідомив, що ракетні удари Росії по Львівщині вже завдали збитків приблизно на 1,5 мільярда гривень.

За попередніми даними, об'єктам завдано збитків приблизно на 1,5 мільярда гривень. Інформація постійно уточнюється. Але основне це людські життя, які ніхто не поверне,

– сказав він.

Глава Львівської ОВА розповів, що найважчою для відновлення була попередня ракетна атака росіян по Львову, яка відбулася 3 травня.

Тоді війська агресора зруйнували електричні підстанції. Козицький розповів, що їх відновлення важке, оскільки поставка компонентів займе тривалий період час. Він припустив, що для повного відновлення підстанцій потрібно пів року.

Ракетні удари по Львову: що відомо

З початку повномасштабної війни Росія завдала декілька ракетних ударів по Львову. У перший день війни війська агресора атакували військові частини у Львівській області.

13 березня збройні сили Росії завдали удару по Яворівському полігону, внаслідок чого загинуло 35 людей.

26 березня ворожі ракети влучили в нафтобазу та по ще одному об'єкту інфраструктури.

18 квітня російські військові влучили по шиномонтажу, внаслідок чого загинуло 7 людей.

25 квітня окупанти завдали удару по об'єкту залізничної інфраструктури.

3 травня у Львові було чути серію вибухів, внаслідок чого в деяких районах навіть зникло світло. Окупанти поцілили в електричну підстанцію.

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