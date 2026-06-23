Трамп вражений успіхами ЗСУ та готовий тиснути на Росію, – FT

Україна нещодавно масштабно атакувала Москву дронами та ракетами. Президент США Дональд Трамп був вражений ударами та заявив, що готовий посилити тиск на Росію.

Про це повідомили у Financial Times.

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Як Трамп відреагував на удари ЗСУ по Росії?

У виданні заявили, що президент США на саміті G7 був вражений та захоплений далекобійними ударами Сил оборони України по Росії. Глава держави на зустрічі також погодився посилити санкції проти кремлівського енергетичного сектору.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що Вашингтон нібито відходить від ролі "об'єктивного посередника" у війні, а Трамп взагалі забув про його заяви у 2025 році, які "наближали його до позиції Москви".

Також на московській конференції з питань зовнішньої політики Лавров заявив, що Росія зосередиться на досягненні цілей свого вторгнення, оскільки, за його словами, "надії на США як на чесного посередника у врегулюванні конфлікту вже зникли".

Коментарі Лаврова стали найяскравішою ознакою висхідного розчарування в Росії тим, що США не допомогли припинити вторгнення президента Путіна в Україну, яке триває вже 5 рік, на умовах, вигідних для Москви,

– зазначили у виданні.

Ще у березні цього року представники розвідки США вважали, що Росія має перевагу у війні. Однак останніми місяцями європейські дипломати зазначають, що позиція американських посадовців змінилася і вони, ймовірно, вже не переконані у перемозі Москви.

У виданні наголосили, що підхід Трампа разом із тим, що частина російських політиків сприймає діяльність Віткоффа та Кушнера як "занадто вільну дипломатію", призвели до того, що Москва втратила впевненість у Трампі як у чиннику, здатному допомогти реалізувати цілі Путіна щодо війни.

Що ще відомо про заяви Трампа щодо України?

Президент США заявив, що Україна "тримається добре" у війні проти Росії. Дональд Трамп при цьому згадав і про чудове військове обладнання українців, зокрема, американське.

Україна тепер вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на примус Росії до змістовних переговорів. Президент США нібито приватно сказав Володимиру Зеленському діяти "сміливіше".

Це повідомлення з'явилося на тлі активізації зусиль Києва щодо зустрічі Зеленського та Путіна – ідеї, яку Трамп підтримав, але Кремль продовжує уникати.