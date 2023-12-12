Атаку на Монобанк вдалося оперативно відбити
12 грудня 2023, 13:53Читать новость на русском
У вівторок, 12 грудня, сталася масована DDоS-атака на Monobank. Однак, її вдалося оперативно відбити.
Про це о 13:46 повідомив співзасновник Олег Гороховський. Що відомо про DDоS-атаку на Монобанк, інформує 24 Канал.
Дивіться також Потужна хакерська атака на Kyivstar: що відомо про масштабний збій в Україні
DDoS атаку на Монобанк відбили
В обід 12 грудня Олег Гороховський повідомив про те, що ведеться DDoS атака на Монобанк. Хакери атакували точки входу на Amazon.
Однак через 40 хвилин він повідомив, що атаку вдалося відбити.
Відбили. Моно – броня,
– написав Гороховський.
Варто зазначити, що цього дня потужна хакерська атака проводиться і на оператора мобільної мережі Київстар.
Через атаку на Київстар деякі сервіси недоступні
- Зранку 12 грудня Київстар, який обслуговує 24 мільйони абонентів, зіткнувся зі збоєм у роботі. Користувачі залишились без мобільного зв'язку, не у всіх працює домашній інтернет. Також виникнули проблеми з оплатою карткою у магазинах, тому що багато терміналів працюють від Київстару. Крім цього, через збій вийшли з ладу деякі банкомати.
- Київстар офіційно назвав причиною збою хакерську атаку на ядро мережі. У компанії зазначили, що внаслідок атаки дані абонентів не постраждали та пообіцяли компенсацію клієнтам. Гендиректор додав, що поки що терміни відновлення сервісів Київстар остаточно незрозумілі,
- Також повідомлялося про затримки в роботі Vodafone через сплеск трафіку на своїх системах, зокрема на системах приймання платежів. Також певні перебої спостерігалися у абонентів Lifecell.
- Також відомо, що в Сумах не працює система оповіщення повітряної тривоги. Тому про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС.