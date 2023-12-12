Атаку на Монобанк вдалося оперативно відбити

У вівторок, 12 грудня, сталася масована DDоS-атака на Monobank. Однак, її вдалося оперативно відбити.

Про це о 13:46 повідомив співзасновник Олег Гороховський. Що відомо про DDоS-атаку на Монобанк, інформує 24 Канал.

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DDoS атаку на Монобанк відбили

В обід 12 грудня Олег Гороховський повідомив про те, що ведеться DDoS атака на Монобанк. Хакери атакували точки входу на Amazon.

Однак через 40 хвилин він повідомив, що атаку вдалося відбити.

Відбили. Моно – броня,

– написав Гороховський.

Варто зазначити, що цього дня потужна хакерська атака проводиться і на оператора мобільної мережі Київстар.

Через атаку на Київстар деякі сервіси недоступні