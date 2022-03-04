За атакою Запорізької АЕС у прямому ефірі спостерігали мільйони людей

Росія зробила масштабну атаку на найбільшу в Європі атомну електростанцію. За цим у прямому ефірі спостерігало майже 3 мільйона людей.

Мовиться про Запорізьку АЕС, яку окупанти цинічно обстріляли, інформує 24 канал. На прямій трансляції ютуб-каналу АЕС було 2,5 мільйона переглядів, коли ворог завдав удари.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Світ спостерігав за загрозою нової Чорнобильської катастрофи

Пояснимо, що ще ніхто у світі не обстрілював АЕС з ракет і артилерії. Агресори створили реальну загрозу ядерної небезпеки не тільки Україні, а й усьому світові.

Поки людство спостерігало за тим, як росіяни на очах у всього світу створюють нову Чорнобильську катастрофу, загарбники не підпускали пожежників. Лише під ранок, о 5:55 годині, рятувальники нарешті виїхали гасити пожежу.

Загалом вогонь локалізували, а, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих не було. У світі вже відреагували на інцидент. Наприклад, Борис Джонсон скликав засідання Радбезу ООН через ситуацію на ЗАЕС.

Росія завдала удари Запорізькій АЕС: дивіться відео



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!