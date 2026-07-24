Атакували ракетами і дронами, є влучання: як відпрацювала ППО вночі

У ніч на п'ятницю, 24 липня, російські війська вчергове атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знешкодити 160 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Скільки ворожих цілей збили сили ППО?

Під час атаки росіяни запустили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське та Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми.

У ПС наголосили, що станом на момент публікації повідомлення атака триває, в повітряному просторі досі фіксують декілька ворожих БпЛА.

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Нагадаємо, російські атаки БпЛА тривають фактично щоночі. Зокрема, 23 липня російські війська вкотре атакували паливну інфраструктуру Житомирської області, на місці виникла пожежа.

Того ж дня ворог завдав удару по Сумах, влучивши в автозаправну станцію. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та, попри складну безпекову ситуацію, локалізували й ліквідували займання, не допустивши поширення вогню.