Скандал з ветераном: заступниця глави Чернівецької ОВА Атаманюк написала заяву про відставку

Заступниця голови Чернівецької ОВА Альона Атаманюк повідомила, що йде з посади. Це сталося після публікації скриншоту нібито її листування, де йдеться, що начальник управління у справах ветеранів "не рівня, аби сидіти поруч з нею".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Альони Атаманюк у Facebook.

Дивіться також "Заява про звільнення вже на столі": голова ОВА відреагував на скандал з Атаманюк і ветераном

Що відомо про звільнення Атаманюк

Атаманюк повідомила, що написала заяву на звільнення з посади заступниці начальника Чернівецької обласної адміністрації.

Все обміркувавши, я ухвалила рішення піти з посади. Не хочу, щоб вся ця ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні. Тому прошу Руслана Васильовича вже сьогодні підписати мою заяву. Приношу свої вибачення всім, кого могла ненавмисне образити,

– йдеться у дописі.

Заява на звільнення Атаманюк / Фото Альони Атаманюк

Крім того, вона подякувала команді ОВА, волонтерам, захисникам і захисницям, ветеранам та кожному буковинцю, з якими вона змогла спільно попрацювати. Атаманюк наголосила, що не можна дозволити ворогу розсварити українців.

Нагадаємо, що сама Антонюк стверджує, що інформація, яка поширюється в мережі, не відповідає дійсності та є частиною "цькування", яке триває вже близько 4 тижні. Вона припускає, що скриншот міг бути підроблений або ж вирваний з контексту.