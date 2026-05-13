Справжнє знущання, – журналістка розповіла про "полювання" ворога на місцевих у Херсоні

Росіяни продовжують завдавати ударів по цивільних людях у Херсоні. Цими діями вони намагаються реалізувати свій цинічний план.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич пояснила у розмові з 24 Каналом, яку тактику використовують окупанти щодо мирних жителів. Вона зазначила, яка категорія населення найбільше потерпає від атак росіян.

До теми Я такого ніколи не бачив, – журналіст з Ірландії шокував деталями поїздки у Херсон

Чого домагаються окупанти, атакуючи цивільних?

Вірлич зазначила, що цивільні завжди були ціллю для ворога саме тому, щоб викликати страх у людей.

"Залякування – стандартна російська тактика. Мета ворога – щоб люди максимально виїжджали з Херсону", – пояснила журналістка.

Зверніть увагу! Вранці 2 травня ворожий дрон влучив у маршрутку з пасажирами у Дніпровському районі Херсона. Це призвело до загибелі жінки та комунальника. Також 9 людей зазнали поранень, зокрема 4 комунальники. Невдовзі Росія завдала ще одного удару по Центральному району Херсона, де безпілотник уразив автобус. Внаслідок атаки водій потрапив з травмами до лікарні.

Росіяни, за її словами, навіть анонсують атаки на Херсон і хизуються ними. Вони прямо закликають людей виїжджати, тому що тут буде випалена земля. Присутність людей для них – це перепона. Вони розуміють, що жителі, які залишились, підтримують ЗСУ та Україну, а також попри все вони підтримуватимуть життя у місті.

Варто знати. У Херсоні через небезпеку було тимчасово скасовано рух тролейбусів. Цей громадський транспорт не працював з 4 травня по 10 травня.

Журналістка нагадала, що жителі Херсону героїчно пережили та впоралися із наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС. Вони виживають під російськими обстрілами і намагаються налагоджувати життя. Це дуже заважає росіянам, тому їм потрібно максимально витіснити людей з міста.

Вони активно "полюють" саме на маломобільних людей. Це справжнє знущання. Статистика показує, що серед поранених дуже багато людей старшого віку. Природно, що такі люди реагують та рухаються повільніше,

– відзначила Євгенія Вірлич.

Вона додала, що росіяни користуються тим, що людям похилого віку важко швидко зорієнтуватися під час обстрілу, і це страшно.

Росіяни не припиняють бити по Херсону: що відомо?

Ворог 11 квітня вдарив FPV-дроном по тролейбусу у Корабельному районі міста. Водій тролейбуса отримав тяжкі травми і у важкому стані був доставлений до лікарні. На жаль, важкопоранений чоловік помер.

Росіяни 4 квітня атакували зупинку громадського транспорту у Корабельному районі. Внаслідок удару загинула одна жінка, а двоє постраждали. Їх направили до медзакладу, адже жінки отримали уламкові травми, контузії, вибухові поранення і закриті черепно-мозкові пошкодження. Однак згодом пролунав ще один вибух. Цей удар призвів до поранення фельдшера екстреної медичної допомоги, який надавав допомогу раніше постраждалим людям.

Вранці 3 квітня окупанти спрямували дрон із вибухівкою на маршрутку у Дніпровському районі. Через атаку постраждало 9 людей.

Також 27 березня ворожий безпілотник типу "Молнія" поцілився у вікно дитячої лікарні у Дніпровському районі Херсона. На щастя, він не здетонував і, відповідно, не було постраждалих. Вибухотехніки поліції оперативно вилучили боєприпас та знешкодили його.