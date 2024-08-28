Партизани здійснили диверсію на ключовій залізничній лінії окупантів: вражаюче відео

Кримськотатарський рух опору "Атеш" провів серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України. Залізнична дорога з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.

Партизани продовжують завдавати ударів по логістиці російських військових та руйнувати їх плани. Вони провели диверсію на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для окупантів.

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Як партизанам вдалося здійснити серію диверсій

Партизанський рух підпалював релейні ящики на залізничній дорозі, тим самим викликаючи збої в роботі сигналізації, системи управління. Такі порушення призводять до затримки або зупинки руху поїздів з військовими вантажами.

Наші агенти завершили диверсію на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для збройних сил Російської Федерації,

– заявили в "Атеш".

Партизанський рух додав, що у разі руйнування Кримського мосту, Росія використовуватиме залізницю задля доставки військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту.

Партизани зауважили, що цілеспрямовано продовжують здійснювати атаки по логістичних маршрутах Росії.

Партизани показали як здійснювали диверсії: дивіться відео

Нагадаємо, що Росія зміцнює захист Кримського моста. Партизани розповіли, як окупанти це здійснюють.