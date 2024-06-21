Агенти "Атеш" у Криму виявили місце, де лікується спецназ ГРУ
Джерело:"Атеш"
Партизани руху "Атеш" виявили місце, де лікуються представники спецназу ГРУ в тимчасово окупованому Криму.
Про це вони повідомили в п'ятницю, 21 червня, у своєму телеграм-каналі. Також вони додали декілька світлин.
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Українські партизани виявили локацію, де лікується спецназ ГРУ у Криму
Наш агент провів розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців Росії. За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет,
– йдеться у повідомленні.
За даними "Атеш", серед постійних пацієнтів зафіксовано представників 127 окремої розвідувальної бригади.
"Окупантам розслаблятися не варто, навіть у такому, начебто, спокійному місці. Навпаки, треба готуватись зустрічати гостей", – додали партизани.
Українські партизани виявили місце, де проходить лікування спецназ ГРУ у Криму / Фото "Атеш"