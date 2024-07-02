Агенти "Атеш" показали місце будівництва підводних човнів у Санкт-Петербурзі

На місці будівництва підводних човнів у російському Петербурзі побував рух українських партизанів "Атеш". Зокрема, вони розвідали суднобудівний завод "Адміралтейські верфі".

Про це 2 липня у своєму телеграм-каналі повідомив "Атеш". Там прикріпили відповідні світлини.

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"Атеш" побував на місці будівництва підводних човнів у Санкт-Петербурзі

Як зазначили у русі "Атеш", їхній агент розвідав суднобудівний завод "Адміралтейські верфі". Партизани зазначили, що наразі там виробляються підводні човни проєктів 636 "Варшав'янка" та 677 "Лада", та інші військові судна.

Зокрема, агент виявив кілька секцій верфей під посиленою охороною, ймовірно, пов'язаних із розробкою нових засекречених суден, які використовують передові технології скритності та озброєння.

Попри санкції, на території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

Наші агенти продовжують спостереження та оперативно передають інформацію. Дивуватися новим нальотам БпЛА по Пітеру не варто,

– йдеться в повідомленні.

Партизани побували на будівництві підводних човнів у Санкт-Петербурзі / Фото "Атеш"