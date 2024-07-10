Щомісячно навчаються до 1000 окупантів: "Атеш" розвідав велику тренувальну базу на Луганщині

Партизанський рух "Атеш" розвідав велику тренувальну базу російської армії в Луганській області. Там кожного місяця навчається до тисячі окупантів.

Про це повідомили в "Атеш" у своєму телеграм-каналі. Партизани також оприлюднили відповідні кадри.

Дивіться також З'єднує окуповану Донеччину та Ростов: агент "Атеш" провів потужну диверсію на залізниці

Партизани розвідали тренувальну базу Росії на Луганщині

У партизанському русі повідомили, що їхній агент з числа військовослужбовців Росії провів розвідку тренувальної бази всього в 30 кілометрах від Слов'яносербська.



Партизани показали локацію тренувальної бази Росії на Луганщині / Карта "Атеш"

У "Атеш" розповіли, що там російські окупаційні війська готують свої штурмові групи.

За словами агента на навчаннях однієї з таких груп при обробці вправ стрільб, через необережність було смертельно поранено одного з російських військовослужбовців.

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика

Агент "Атеш" розвідав тренувальну базу Росії на Луганщині: дивіться відео

Крім штурмових груп, тут також навчають медиків, саперів та снайперів. Через величезну територію полігону, навчатися можуть і танкісти, у тому числі проходити обкатку на танках,

– ідеться в повідомленні.

Партизани також у своїй публікації поширили відповідні координати: 47.13591, 36.97634

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика

У "Атеш" розповіли, що розвідали велику тренувальну базу на Луганщині: дивіться відео

"На цій базі щомісяця до тисячі людей інтенсивно навчаються, щоби служити агресивним інтересам ворога. Ми зібрали потрібну інформацію для того, щоб ускладнити або унеможливити навчання зс Росії на цьому полігоні", – додали там.

"Партизани розвідали тренувальну базу Росії в Луганській області: дивіться відео

Партизанам руху "Атеш" вдалося розвідати велику тренувальну базу окупантів на Луганщині: дивіться відео