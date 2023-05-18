Пов'язано з політикою безпеки: чи має "Атеш" зв'язок з іншими партизанами

На території тимчасово окупованого Криму та в Росії активно проти ворога працює партизанський рух "Атеш". Проте він діє обережно, зокрема і в питаннях співпраці.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу партизани руху "Атеш" розповіли, що вони ведуть обмежену співпрацю з іншими організаціями. Тобто тільки здійснюють обмін певною інформацію, однак і це ще не все.

Зверніть увагу Цей День Незалежності у вільному Криму: партизани "Атеш" потужно звернулися до кримських татар

Як працюють партизани "Атеш"

Партизани "Атеш" не здійснюють жодних операцій разом з іншими організаціями, проте може проводити обмін інформацією. Крім того, задля безпеки, осередки "Атеш" працюють автономно і діяльність регіональних організацій між собою не пов'язана.

Щодо зв'язків з іншими партизанськими рухами: ми безпосередньо не здійснюємо спільних операцій. Наша співпраця з деякими обмежена обміном оперативною інформацією. Навіть усередині "Атешу" ми розмежовуємо роботу наших осередків. Вони діють повністю автономно. Наприклад, "Атеш Сибір" ніяк не співпрацює з "Атеш Татарстаном". Це пов'язано із нашою політикою безпеки,

– розповіли представники руху.

Партизани потужно звернулися до кримських татар

18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу – 79 років тому радянська влада депортувала один із корінних народів Криму. У роковини трагедії партизани пообіцяли зробити усе, аби День Незалежності Крим зустрів вільним.

Представники руху "Атеш" наголосив, що поділяє біль кримськотатарського народу й обіцяє зробити все для того, аби більше ніколи з ними не вчиняли нічого подібного.