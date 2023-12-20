Була одна помилка: партизани "Атеш" зайшли на Тульський збройний завод

Українські партизани активно діють не тільки на тимчасово окупованих територіях України, а й у ворожому тилу. Зокрема, представники партизанського руху "Атеш" ведуть розвідку на збройному заводі в Тулі.

Тульський збройний завод – одне з найвідоміших підприємств всієї Росії. Знищення таких об'єктів буде дуже важливим для України. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, якої помилки припустилися партизани.

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Деталі операції "Атеш"

Тульський збройний завод – найстаріше російське підприємство оборонної промисловості. Він входить до складу холдингової компанії НВО "Високоточні комплекси" державної компанії "Ростех".

На цьому заводі виробляється зброя та боєприпаси, які використовуються у війні проти України. Збройний завод також випускає мисливську та спортивну стрілецьку зброю для цивільного ринку.

Сили спротиву опублікували точні координати підприємства російського військово-промислового комплексу – 54.197645011843, 37.62090136330. Відомо, що Тульський збройний завод розташований за 170 кілометрів на південь від Москви.

З міркувань безпеки ми не можемо продемонструвати фото зсередини заводу, але там є що показати,

– зазначили партизани.

Агенти руху "Атеш" поставили собі за завдання розвідати всі можливі деталі на цьому об'єкті оборонного виробництва, а також видобути технічні документи.

Тульський збройний завод / Фото: "Атеш"

Помилка партизанів

На думку ексспівробітника СБУ, коли відбуваються подібні речі, то краще мовчати. Адже у такий спосіб партизани наражають себе на небезпеку.

Зайшли, отримали інформацію та передайте її українським спецслужбам. Росіяни нічого з цим зробити не зможуть, але навіщо себе підставляти. Так неправильно робити,

– мовив Ступак.

За його словами, робота спецслужб це як кохання, не треба виставляти на показ, потрібно тримати в таємниці.

"Хочу вірити, що це спрацює й інформація знадобиться, але ж ми розуміємо, що там велика кількість будівель. Не всі вони працюють за призначенням, але частина працює над виготовлянням зброї", – додав ексспівробітник СБУ.

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