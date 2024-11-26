Порушили логістику окупантів: "Атеш" провів диверсію на межі Херсонщини з Кримом
"Атеш" провів диверсію на межі Херсонської області та Криму. Агент партизанського руху знищив електрообладнання релейної шафи у населеному пункті Олексіївка
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".
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Диверсія на межі Херсонщини з Кримом
Повідомляється, що знищенням релейної шафи агент "Атеш" порушив військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь. Ця залізнична гілка забезпечує російські війська в Запорізькій області, які зараз активно штурмують українські позиції.
Знищення релейної шафи: дивіться відео
За данними "Атеш", координати знищеного об'єкта такі: 46.262497255, 34.677796341.
Нам надійшла інформація, що окупаційна поліція сполошена та активно шукає нашого агента, але їм його не знайти. Дякуємо нашим агентам та координаторам, які спланували та здійснили операцію,
– вказують партизани.
Де розташована знищена релейна шафа / "Атеш"
У русі опору зауважили, що логістика виграє війну. Чим більше втрат буде завдано російським тилам, тим швидше настане перемога України.
Диверсія агентів "Атеш" на Херсонщині / "Атеш"