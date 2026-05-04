Зірвали постачання для ворога: "Атеш" знищив військову вантажівку в окупованому Луганську
- Агенти "Атеш" знищили КамАЗ 2-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії в окупованому Луганську, який використовувався для доставлення боєприпасів і спорядження.
- Партизани підкреслили важливість такої техніки для тилової логістики та відзначили, що знищення вантажівки призвело до зриву постачання на передові позиції.
Агенти "Атеш" провели успішну диверсію в тимчасово окупованому Луганську. Знищено КамАЗ, який використовували солдати країни-агресорки.
Про це йдеться у телеграм-каналі "Атеш".
Що відомо про диверсію з КамАЗом ворога в Луганську?
Агенти руху в Луганську знищили КамАЗ 2-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії Росії. Ця військова вантажівка була залучена у доставлення боєприпасів, продовольства та спорядження на передові позиції.
Машина згоріла вночі – зранку вона мала піти на завантаження і везти провізію на фронт. Не довезла,
– зазначив "Атеш".
Партизани наголосили, що подібна техніка – основа тилової логістики. Вона з'єднує склади з передовою та забезпечує безперебійне постачання угруповань, що утримують позиції.
"Без неї вантажі накопичуються в тилу і не доходять туди, де вони потрібні супротивникові. Кожна знищена вантажівка – це зірваний маршрут, затриманий ешелон та дефіцит на передовій", – пояснили в "Атеші".
Партизани знищили КамАЗ окупантів в Луганську / Відео з телеграм-каналу "Атеш"
У русі підкреслили, що окупанти не можуть почуватися безпечно навіть на окупованих територіях. Агент, який здійснив цю диверсію, відгукнувся на листівки "Атеша" із закликом вступити в рух у березні – і вже провів низку серйозних операцій.
Які ще операції проводив рух "Атеш" нещодавно?
Агенти "Атеш" знищили три вежі зв'язку з модулями радіоелектронної боротьби поблизу Кінгісеппа, Виборга і Луги, що створило "сліпу зону" для російської ППО. Це сталося ще до ударів Сил оборони по портах окупантів, з яких експортується нафта.
У Воронезькій області Росії агенти "Атеш" провели диверсію, внаслідок якої пошкоджено підстанцію, що забезпечувала енергопостачання військових об'єктів. Інцидент ускладнив постачання боєприпасів і техніки підрозділам окупантів, які діють на Харківському напрямку.
Також агенти "Атеш" знищили телекомунікаційну шафу ключової вежі зв'язку в селі Горний Щит Свердловської області. Об'єкт забезпечував управління та обмін даними для Центрального військового округу.