Атомний підводний човен Росії втратив хід біля узбережжя Данії

Біля берегів Данії втратив хід російський атомний підводний човен "Орел". Він здійснював перехід із Санкт-Петербурга разом з кораблями супроводу.

Інцидент трапився 30 липня у водах на схід від другого за величиною данського міста Орхус, на відстані приблизно дві морські милі від берега.

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Екіпаж сторожового судна Данії "Діана", який супроводжував російську групу з трьох кораблів, назвав цю ситуацію "драматичною".

Супровід з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захопливий, оскільки в атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід у районі Сейоре, де став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в сторону острову,

– зазначили моряки.

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