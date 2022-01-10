АТОвця з Сумщини засудили за листівку в "Однокласниках": що на ній було

Колишнього 56-річного учасника війни на Донбасі з Сумщини звинуватили у поширенні пропагандистської листівки. Він зробив це у забороненій російській соцмережі "Однокласники".

Провину військового довели. Тепер він має виплатити штраф.

До теми В Одесі в маршрутці спалахнув скандал: водій назвав ветерана АТО "малозабезпеченим"

Що було на листівці

Це сталося у 2020 році. Чоловік у соцмережі вподобав публікацію і поділився нею на своїй сторінці. Нею зацікавились правоохоронці, адже листівка була агітаційною – із зображенням радянського герба, зірки з серпом та молотом.

Також на ній був напис "Один народ" та прапори Росії, України та Білорусі.

Занепокоїло правоохоронців те, що у публікації був заклик повалити чинну владу для об'єднання трьох народів. Ймовірно, звертались саме до українців.

Вирок суду

Військовий повинен сплатити штраф 4250 гривень, а також витрати на судову експертизу – 6537 гривень.

Російська пропаганда: останні новини

Росіяни розганяли фейк про те, що Збройні сили України облаштовують позиції у звільненій школі на Донбасі.

Поширює пропаганду і проросійський нардеп Ілля Кива. Він заявив, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу" з країною-агресоркою.

Банер з мантрою Путіна про "один народ" помітили вже у третьому місті України.

Важливо – рейтинг брехливих заяв Росії: дивіться відео