АТОвця з Сумщини засудили за листівку в "Однокласниках": що на ній було
Колишнього 56-річного учасника війни на Донбасі з Сумщини звинуватили у поширенні пропагандистської листівки. Він зробив це у забороненій російській соцмережі "Однокласники".
Провину військового довели. Тепер він має виплатити штраф.
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Що було на листівці
Це сталося у 2020 році. Чоловік у соцмережі вподобав публікацію і поділився нею на своїй сторінці. Нею зацікавились правоохоронці, адже листівка була агітаційною – із зображенням радянського герба, зірки з серпом та молотом.
Також на ній був напис "Один народ" та прапори Росії, України та Білорусі.
Занепокоїло правоохоронців те, що у публікації був заклик повалити чинну владу для об'єднання трьох народів. Ймовірно, звертались саме до українців.
Вирок суду
Військовий повинен сплатити штраф 4250 гривень, а також витрати на судову експертизу – 6537 гривень.
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