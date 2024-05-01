"Виставили гниле гівно на аукціон": в "Укрпошті" пояснили скандальний допис про аукціон авто

"Укрпошта" виставила на продаж понад 500 своїх старих автівок, через що нарвалася на хейт. У відповідь на коментарі компанія опублікувала доволі емоційний пост.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснив, чому вони обрали саме такий спосіб висловлення позиції. За словами бізнесмена, компанія готова перепрошувати у разі "факапів", але не в цьому випадку

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Скандал навколо аукціону

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський 30 квітня оголосив, що компанія виставила на продаж на Prozorro 531 авто, здебільшого старі 1990-х та 2000-х років випуску. У відповідь деякі користувачі обурилися, чому транспорт не передали на фронт.

Після цього на офіційному акаунті "Укрпошти" в соцмережі Х з'явився пост з емоційним поясненням того, що закон вимагає саме такої процедури.

Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йо***лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон,

– написала компанія в Х.

Згодом у коментарі ЗМІ Ігор Смілянський розповів, що лайлива відповідь була ситуативним маркетингом. "Укрпошта" готова просити пробачення за помилки, однак цього разу її не було. Як зазначив гендиректор компанії, вони – не "вʼяла риба, яка має приймати кожен раз будь-що.

У нас є позиція: там де ми праві — ми праві. В Twitter (Х) люди матюкаються і це там абсолютна норма. Але люди чомусь звикли, що вони можуть матюкатися на чиюсь адресу, і ці люди мають це "хавать". Ми, до речі, ні на кого самі не лаялись, просто сказали, що ми не такі. Ми можемо матюкатись в форматі "ми не йо***ті". Я не розумію, чому людей це так чіпляє? Вони хотіли, щоб ми сказали: "Так, ми йо***нуті". Вибачте, такого не буде, коли ми праві,

– зазначив Смілянський.

Він переконаний, що найгірша реакція на хейт у соцмережах – це сховатись і почати перепрошувати. За словами Смілянського, юридично "Укрпошта" вчинила правильно. Водночас приймати на себе публічні образи компанія не зобов'язана – вона може відповісти жорстко і це є нормальним.

Результат аукціону