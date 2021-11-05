Аваков каже, що РНБО вводить санкції "за 5 хвилин без доказів"

Ексглава МВС Арсен Аваков заявив, що члени РНБО часто отримували за 5 хвилин до засідання інформацію про санкції, які планували вводити. Ба більше, там буцімто не було доказової бази.

На думку колишнього урядовця, засідання РНБО проводилися "на хайпі" й перетворилося на "штампування санкцій". Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Хайпова" РНБО

Арсен Аваков стверджує, що речі, які відбувалися на засіданнях РНБО, були неприпустимими, тож він "не хотів брати в цьому участі". Щоправда, будучи главою МВС і членом РНБО введення санкцій він переважно підтримував, а подекуди й виправдовував публічно.

Кожне РНБО я приходив і чекав. Мені за 5 хвилин до засідання видавали папочку. Я відкривав папочку й уважно читав, потім підіймав голову і казав: "А ось ця фірма сюди внесена на підставі чого?"

– заявив Арсен Аваков.

У відповідь йому показували оперативну довідку, але ексміністр стверджує, що в той час "такими довідками був завалений увесь стіл, але там половина неправди".

Крім того, ексглава МВС каже, буцімто на РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у цих папках не було, але секретар Ради Олексій Данілов на це спокійно реагував і пояснював, що не встигли внести.

Коротко про РНБО