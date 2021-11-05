Аваков каже, що РНБО вводить санкції "за 5 хвилин без доказів"
Джерело:24 канал
Ексглава МВС Арсен Аваков заявив, що члени РНБО часто отримували за 5 хвилин до засідання інформацію про санкції, які планували вводити. Ба більше, там буцімто не було доказової бази.
На думку колишнього урядовця, засідання РНБО проводилися "на хайпі" й перетворилося на "штампування санкцій". Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.
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"Хайпова" РНБО
Арсен Аваков стверджує, що речі, які відбувалися на засіданнях РНБО, були неприпустимими, тож він "не хотів брати в цьому участі". Щоправда, будучи главою МВС і членом РНБО введення санкцій він переважно підтримував, а подекуди й виправдовував публічно.
Кожне РНБО я приходив і чекав. Мені за 5 хвилин до засідання видавали папочку. Я відкривав папочку й уважно читав, потім підіймав голову і казав: "А ось ця фірма сюди внесена на підставі чого?"
– заявив Арсен Аваков.
У відповідь йому показували оперативну довідку, але ексміністр стверджує, що в той час "такими довідками був завалений увесь стіл, але там половина неправди".
Крім того, ексглава МВС каже, буцімто на РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у цих папках не було, але секретар Ради Олексій Данілов на це спокійно реагував і пояснював, що не встигли внести.
Коротко про РНБО
- Рада національної безпеки та оборони – це координаційний орган, який контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони. Рішення РНБО набувають чинності після відповідних указів президента.
- Про РНБО найбільше почали говорити саме у 2021 році. Адже влада часто використовує саме цей механізм для запровадження санкцій проти осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.
- Так, саме за рішеннями РНБО в санкційні списки потрапили політики, яких фінансує Росія – Віктор Медведчук, Тарас Козак, Анатолій Шарій та інші. Також під санкціями опинилися топ-контрабандисти, "злодії в законі" тощо.
- Цікавою є роль Арсена Авакова в цьому процесі. Наприклад, він повністю підтримував санкції проти Медведчука й Козака. А під час складання санкційного списку "злодіїв у законі" виникли найбільші питання саме до очолюваного ним МВС, адже там помилково опинилися понад сотня людей.
- Точно відомо лише, що Аваков не підтримував лише одні з останніх санкцій – проти олігарха Дмитра Фірташа, який переховується від українського правосуддя.