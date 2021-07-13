Палець вверх і щасливе обличчя: Аваков оприлюднив фото після підписаної заяви про відставку

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС. Однак за його остаточне звільнення ще має проголосувати Верховна Рада.

Народні депутати можуть зробити вакантним крісло міністра внутрішніх справ 15 липня. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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Фото після заяви про відставку

Арсен Аваков на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив світлину після заяви про відставку з посади глави МВС 13 липня.

Дякую команді МВС за роки спільної праці Дякую кожному офіцеру, рядовому та службовцю! Маю честь!

– написав він.

За цей час він працював в уряді Яценюка, Гройсмана, Гончарука та Шмигаля.

Зверніть увагу! Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ у 2014 році. На посаді глави МВС він пробув понад 7 років.



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу