Іграшка для міністра, – Аваков похвалився корабликами у своєму кабінеті

Арсен Аваков показав макет патрульного корабля Ocea FPB 98, який Україна замовила для берегової охорони. Міністр внутрішніх справ розповів про характеристики судна та зізнався, коли воно надійде на озброєння МВС.

Як зазначив Аваков, кораблі вже у виробництві, а вже восени цього року перший корабель спустять на воду для приймання і випробувань.

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Загалом до 2024 року Україна має отримати 20 кораблів цієї серії. Усі вони – спільного французько-українського виробництва.

Іграшка для міністра? Таких у мене в кабінеті багато… Іграшки та модельки… З мрії та начерків – перетворюються в реальність! Представляю Вам макет патрульного корабля FPB98 Берегової охорони прикордонної служби України,

– написав Аваков.

Технічні характеристики катера

довжина – 32 метри,

швидкість – понад 30 вузлів,

дальність ходу – 1200 морських миль,

автономність – 7 – 10 діб,

всі кораблі буде оснащено RIB-човном харківського виробництва.

Коли катери прибудуть в Україну

Перший патрульний катер Ocea Україна отримає у грудні 2021 року, ще 9 – протягом 2022 році, а решта 10 – у 2023 році. Контракт передбачає підготовку 240 членів екіпажу і 120 техніків, а також створення баз обслуговування в Україні.